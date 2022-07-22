Полиция Шри-Ланки снесли лагерь с протестующими около резиденции президента

Полиция Шри-Ланки снесла лагерь протестующих в Коломбо. Фото: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Полиция и вооруженные силы Шри-Ланки снесли лагерь, который протестующие против нового правительства разбили около резиденции президента в Коломбо, передает CNN.

Девять человек были арестованы и в скором времени предстанут перед судом.

Полиция и вооруженные силы Шри-Ланки действовали на этот раз по приказу нового президента страны Ранила Викремесингхе. Политик ранее занимал пост премьер-министра.

Известно, что протестующие разбили лагерь около резиденции президента в Коломбо несколько месяцев назад. Они призывали к отставке с поста главы государства ушедшего Готабаю Раджапакса и его союзника Ранила Викремесингхе.

Массовые протесты в Шри-Ланке начались в марте из-за экономического кризиса, повлекшего за собой дефицит топлива в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979773-politsiya-shri-lanki-snesli-lager-s-protestuyuschimi-okolo-rezidentsii-prezidenta/