Полиция Шри-Ланки снесли лагерь с протестующими около резиденции президента
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Полиция и вооруженные силы Шри-Ланки снесли лагерь, который протестующие против нового правительства разбили около резиденции президента в Коломбо, передает CNN.
Девять человек были арестованы и в скором времени предстанут перед судом.
Полиция и вооруженные силы Шри-Ланки действовали на этот раз по приказу нового президента страны Ранила Викремесингхе. Политик ранее занимал пост премьер-министра.
Известно, что протестующие разбили лагерь около резиденции президента в Коломбо несколько месяцев назад. Они призывали к отставке с поста главы государства ушедшего Готабаю Раджапакса и его союзника Ранила Викремесингхе.
Массовые протесты в Шри-Ланке начались в марте из-за экономического кризиса, повлекшего за собой дефицит топлива в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979773-politsiya-shri-lanki-snesli-lager-s-protestuyuschimi-okolo-rezidentsii-prezidenta/