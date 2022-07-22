Президентом Индии во второй раз в истории страны стала женщина

Нерендра Моди и Драупади Мурму. Фото: Indian Press Information Bureau / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

На президентских выборах в Индии одержала победу кандидат Национально-демократического альянса Драупади Мурму. Она стала второй женщиной в истории Индии, возглавившей государство, передает Times of India.

Мурму набрала 64% голосов выборщиков из числа членов парламента и местных ассамблей штатов и территорий, второй кандидат на пост президента Индии оппозиционер Яшвант Синх собрал 36% голосов. Таким образом она стала 15 президентом Индии и Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.

Действующий премьер-министр Нерендра Моди поздравил Мурму с победой на выборах.

"Жизнь Драупади Мурму, ее ранняя борьба, ее богатое служение и ее образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и угнетенных", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в Шри-Ланке также состоялись президентские выборы. Путем парламентского голосования новым президентом страны избрали действующего премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979704-prezidentom-indii-vo-vtoroy-raz-v-istorii-strany-stala-zhenschina/