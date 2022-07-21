Экс-президенту Молдовы Додону продлили домашний арест на 30 суток

Игорь Додон. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, который находится под следствием по обвинению в госизмене, суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток, передает РИА Новости.

"Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток", – сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

В конце мая стало известно, что бывшего президента Молдовы Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины. Сначала экс-президента страны задержали на 72 часа, вместе с ним был также задержан его шурин Петру Мериняну, который предпринял попытки уничтожить улики. Затем Игоря Додона поместили под домашний арест на 30 суток, который уже во второй раз продлевают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979539-eks-prezidentu-moldovy-dodonu-prodlili-domashniy-arest-na-30-sutok/