На арестованной на Фиджи роскошной суперъяхте Сулеймана Керимова нашли яйцо Фаберже
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Правоохранительные органы США обнаружили на конфискованной суперъяхте российского миллиардера Сулеймана Керимова объект, напоминающий яйцо Фаберже, передает CNN.
Стоимость найденного редкого яйца Фаберже исчисляется несколькими миллионами долларов, если оно окажется подлинным. О находке сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
Яйца Фаберже - бесценные коллекционные экспонаты, изготовленные домом Карла Фаберже в Санкт-Петербурге в период с конца XIX по начало XX века.
Напомним, роскошную яхту Amadea за 325 млн долларов попавшего под санкции ЕС Керимова конфисковали на острове Фиджи по запросу Минюста США в начале мая. В середине апреля 106-метровое судно незаконно вошло в экономическую зону острова, после чего было арестовано.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979534-na-arestovannoy-na-fidzhi-roskoshnoy-superyahte-suleymana-kerimova-nashli-yaytso-faberzhe/