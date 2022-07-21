На арестованной на Фиджи роскошной суперъяхте Сулеймана Керимова нашли яйцо Фаберже

Яхта Amadea. Кадр из видео: ESysman SuperYachts/Youtube

Правоохранительные органы США обнаружили на конфискованной суперъяхте российского миллиардера Сулеймана Керимова объект, напоминающий яйцо Фаберже, передает CNN.

Стоимость найденного редкого яйца Фаберже исчисляется несколькими миллионами долларов, если оно окажется подлинным. О находке сообщила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Яйца Фаберже - бесценные коллекционные экспонаты, изготовленные домом Карла Фаберже в Санкт-Петербурге в период с конца XIX по начало XX века.

Напомним, роскошную яхту Amadea за 325 млн долларов попавшего под санкции ЕС Керимова конфисковали на острове Фиджи по запросу Минюста США в начале мая. В середине апреля 106-метровое судно незаконно вошло в экономическую зону острова, после чего было арестовано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979534-na-arestovannoy-na-fidzhi-roskoshnoy-superyahte-suleymana-kerimova-nashli-yaytso-faberzhe/