Белый дом пояснил слова Байдена о его заболевании раком

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joshua Lott / Stringer

Представитель Белого дома Эндрю Бэйтс опроверг в своем Twitter новость о том, что президент США Джо Байден болен раком. Слух также опроверг журналист The Washington Post.

20 июля американский президент Джо Байден во время публичного выступления затронул тему изменения климата. Он рассказал, что в городе Клеймонт в Дэлавере, где он провел детство, было много нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это стало причиной того, что в штате было много людей, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями.

"Вот почему у меня, как у многих других людей, рак", - сказал Байден.

Редакция NRC Search посчитала, что Байден объявил всем, что болен раком.

"Джо Байден только что объявил, что болен раком?" - написали они в Twitter.

Предположению RNC Search возмутился журналист The Washington Post Гленн Кесслер.

"Насколько глуп этот твит? Посмотрите медицинское заключение Байдена. До того, как он стал президентом, ему удалили немеланомный рак кожи. Неужели никто в [редакции] RNC Research никогда не проходил эту распространенную процедуру?" - возмутился Кесслер, прикрепив ссылку на медсправку Байдена, которая гласит, что ему удалили немеланомные опухоли еще до того, как он стал президентом.

Слова Кесслера подтвердил представитель Белого дома Эндрю Бэйтс.

"Вот, что президент [Байден] имел в виду", - написал он, ретвитнув публикацию Кесслера.

RNC Search в разделе Twitter "О себе" пишут, что являются "разоблачителями лжи, лицемерия и провальной крайне левой политики Байдена".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979446-belyy-dom-poyasnil-slova-baydena-o-ego-zabolevanii-rakom/