США конфисковали около 500 тыс. долларов у северокорейских хакеров

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Министерство юстиции США на официальном сайте сообщило, что они конфисковали у северокорейских хакеров и их сообщников криптовалюту на сумму около 500 тысяч долларов.

В мае 2021 года хакеры Северной Кореи использовали вирус Maui, чтобы зашифровать файлы и серверы медицинского центра округа Канзас. После чего центр в течение двух недель не мог получить доступ к своим файлам. Взамен на разблокировку больнице пришлось выплатить злоумышленникам около 100 тыс. долларов в биткоинах.

Вскоре медцентр обратился за помощью к ФБР. Благодаря усилиям правоохранительных органов удалось отследить криптовалюту, которую обнаружили у китайских сообщников.

В ходе расследования также выяснилось, что, помимо медицинского центра в Канзасе, от рук этих же северокорейских хакеров пострадали и другие учреждения, включая больницу в Колорадо. Деньги пострадавшим были возвращены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979355-ssha-konfiskovali-okolo-500-tys-dollarov-u-severokoreyskih-hakerov/