Кабинет Бориса Джонсона подарил ему книги Уинстона Черчилля на последнем заседании

Борис Джонсон. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Члены нового кабинета Бориса Джонсона подарили ему набор первых изданий книг о Второй мировой войне Уинстона Черчилля, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Джонсона Макса Блейна.

Подарок из шести томов был сделан в последний день заседания кабинета министров с участием Джонсона во вторник.

К слову, некоторые члены нового кабинета министров Британии проработали на своих постах всего несколько дней. Они заняли места десятков депутатов, которые подали в отставку в первую неделю июля.

Борис Джонсон, как известно, говорил, что всегда стремился подражать Уинстону Черчиллю при исполнении своих служебных обязанностей.

Напомним, Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля.

Тем временем в полуфинальный тур выборов на место премьера Британии прошли три кандидата - экс-министр финансов Риши Сунак, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979283-kabinet-borisa-dzhonsona-podaril-emu-knigi-uinstona-cherchillya-na-poslednem-zasedanii/