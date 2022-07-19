Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Кадр из видео: YouTube/European Commission

Премьер-министр Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Петр Фиала сообщил в Twitter, что стартовали переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в блок.

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился открыть переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг на пути сближения Западных Балкан с ЕС. Это большой успех нашего председательства", - сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Фиала сообщил, что на предстоящей встрече в Брюсселе с лидерами обеих стран они обсудят последующие шаги Албании и Северной Македонии для вступления в блок.

Северная Македония - кандидат на вступление в ЕС с 2005 года, но переговоры по вступлению долгое время не начинались. Албания подала заявку на вступление в блок в 2009 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979091-albaniya-i-severnaya-makedoniya-nachali-peregovory-o-vstuplenii-v-es/