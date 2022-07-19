Имущество российского предпринимателя на 13,5 млн долларов арестовали в Украине

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Украине было арестовано имущество российского бизнесмена на 13,5 млн долларов. Предприниматель попытался избежать возможных санкций, передает РБК со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Сеть развлекательных заведений и заведений общепита в ряде украинских городов принадлежала неназванному российскому бизнесмену. Причем бизнес принадлежал ему через офшорные счета и подконтрольных лиц.

Также с помощью фиктивных сделок предприниматель намеревался избежать санкций.

Бюро экономической безопасности Украины нацелено на поиск активов в стране, принадлежащих лицам из России и Беларуси. В случае обнаружения таковых, информация о них передается украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее мы писали, что в Швейцарии заморозили российские активы на сумму в 6,8 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979073-imuschestvo-rossiyskogo-predprinimatelya-na-135-mln-dollarov-arestovali-v-ukraine/