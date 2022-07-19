Правительство Бориса Джонсона избежало объявления нового вотума недоверия

Борис Джонсон. Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Палата общин не стала объявлять вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. 349 членов высказались против, 238 поддержали инициативу, передает The Guardian.

При этом, как гласит информация на официальном сайте парламента Британии, большинство мест (359) занимают представители Консервативной партии, которую возглавляет сам Джонсон.

А источники в Лейбористской партии Британии сообщили Sky News, что, возможно, Джонсон сам инициировал голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия.

Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля. После этого стартовал процесс избрания нового премьер-министра Великобритании. Имя нового лидера станет известно 5 сентября.

Тем временем 18 июля состоялся третий тур выборов, который прошли экс-министр финансов Риши Сунак (115 голосов), младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (82), глава МИД Лиз Трасс (71), бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979067-pravitelstvo-borisa-dzhonsona-izbezhalo-obyavleniya-novogo-votuma-nedoveriya/