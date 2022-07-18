Кандидаты в премьеры Британии отказались брать к себе в кабинет Джонсона
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Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании не собираются брать в свою команду подавшего в отставку экс-премьера Бориса Джонсона. Об этом стало известно на минувших теледебатах, передает ITV.
В минувшее воскресенье в Британии состоялись теледебаты кандидатов в премьер-министры.
За пост на данный момент борются младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-министр финансов Риши Сунак.
Все они прошли в третий тур выборов, который состоится 18 июля.
Кандидатов спросили, возьмут ли они к себе в кабинет подавшего в отставку Джонсона.
"Кто из присутствующих здесь был бы счастлив взять к себе Джонсона в кабинет? Пожалуйста, поднимите руки", - попросила ведущая.
Ни один из кандидатов в премьеры не поднял руки.
Напомним, что имя нового премьера Британии станет известно 5 сентября.
Также мы писали, что объявивший об отставке Джонсон высказался о кандидатах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978889-kandidaty-v-premery-britanii-otkazalis-brat-k-sebe-v-kabinet-dzhonsona/