Экс-телеведущая станет главой МИД Бельгии

Брюссель, Бельгия. Иллюстративное фото: Pexels

Представитель правящей коалиции Бельгии Жорж-Луи Буше сообщил на пресс-конференции, что новой главой МИД страны будет экс-телеведущая Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

Лябиб придет на смену своей предшественнице Софи Вильмес.

"Решение принято, в ближайшее время мы направимся на аудиенцию к королю", - сообщил Буше.

15 июля Лябиб будет приведена к присяге в качестве нового министра иностранных дел Бельгии королем Филиппом. На церемонии будет присутствовать действующий премьер-министр Александер де Кроо.

Предшественница Лябиб Софи Вильмес заняла пост главы МИД Бельгии в октябре 2020 года, став первой женщиной в истории страны на данном посту. Перед этим она занимала пост премьера Бельгии, тоже став первой женщиной на этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978728-eks-televeduschaya-stanet-glavoy-mid-belgii/