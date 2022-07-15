Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, когда он намерен назначить нового президента

Махинда Япа Абеивардена. Фото: ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что рассчитывает провести назначение нового президента страны в течение семи дней, передает Daily Mirror.

По его словам, парламент Шри-Ланки соберется завтра, 16 июля, так как Готабая Раджапакса отправил заявление об отставке только вчера ночью.

Абеивардена отметил, что в соответствии с конституцией премьер-министр Ранил Викремесингхе будет выполнять обязанности президента до избрания нового главы Шри-Ланки.

Спикер парламента также подчеркнул, что рассчитывает завершить процедуру избрания нового президента в течение семи дней.

Напомним, премьер-министр Шри-Ланки ввел режим чрезвычайной ситуации по всему острову из-за беспорядков, вызванных экономическим кризисом в стране. Протестующие в очередной раз попытались окружить офис премьер-министра в Коломбо. Кроме того, стало известно, что более 80 человек пострадали в результате протестов в Шри-Ланке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978670-spiker-parlamenta-shri-lanki-soobschil-kogda-on-nameren-naznachit-novogo-prezidenta/