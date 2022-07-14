СМИ: Президент Шри-Ланки подал в отставку

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну из-за беспорядков, подал в отставку. Он отправил письмо парламенту страны по электронной почте.

Сегодня, 14 июля, Готабая Раджапакса отправил спикеру парламента Шри-Ланки электронное письмо, в котором заявил о своей отставке, передает издание The Times of India.

В офисе представителя правительства страны сообщили, что об отставке Раджапакса объявят, когда все процессы, предусмотренные в таком случае конституцией страны, будут завершены.

Ранее столице Шри-Ланки, городе Коломбо, прошли митинги, которые переросли в беспорядки. Протестующие захватили территорию резиденцию президента, а позже несколько депутатов парламента обратились к Раджапаксе с требованием сложить полномочия из-за сложившийся ситуации в стране.

Во вторник он подписал заявление о том, что уйдет в отставку 13 июля, но документ так и не поступил в парламент.

Также напомним, что вчера, 13 июля, Готабая Раджапакса улетел из Шри-Ланки на военном самолете и прибыл в город Мале, столицу Мальдивских островов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978535-prezident-shri-lanki-otpravil-pravitelstvu-pismo-ob-otstavke/