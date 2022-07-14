Японская иена упала до рекордного минимума против доллара впервые с 1998 года

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Курс японской иены на утренних торгах 14 июля снизился до рекордного минимума по отношению к американскому доллару впервые за последние 24 года, передает Financial Times.

Курс японской иены снизился на 0,5% и теперь составляет 138,10 за один доллар США. Такой показатель в последний раз наблюдался в сентябре 1998 года.

Наряду с этим также стало известно, что инфляция в Японии в июне достигла 2,5%. Это выше установленного японским Банком диапазона.

Тем временем данные по индексу потребительских цен показали, что инфляция в США достигла 9,1 процента в июне. Такое наблюдается впервые с 1981 года. Как отмечается, во многом увеличению показателя поспособствовал резкий скачок цен на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978470-yaponskaya-iena-upala-do-rekordnogo-minimuma-protiv-dollara-vpervye-s-1998-goda/