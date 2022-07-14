Спикер парламента Шри-Ланки не получил заявление об отставке президента

Махинда Япа Абеивардена. Фото: ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что не получил от президента страны Готабаи Раджапаксы заявление о его отставке, передает News First.

Абеивардена отметил, что Раджапакса намеревался передать заявление об отставке в среду, 13 июля. Однако этот документ так и не поступил в парламент.

Как заявил пресс-секретарь парламента Шри-Ланки, учитывая, что президент еще не подал заявление об отставке, пока не известно, будет ли созван парламент в пятницу, 15 июля.

Отмечается, что Раджапакса должен в скором времени направиться в Сингапур с Мальдивских островов. И, вероятно, после приземления в Сингапуре президент Шри-Ланки направит заявление о своей отставке спикеру парламента.

Напомним, премьер-министр Шри-Ланки ввел режим чрезвычайной ситуации по всему острову после того, как протестующие в очередной раз попытались окружить офис премьер-министра в Коломбо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978416-spiker-parlamenta-shri-lanki-ne-poluchil-zayavlenie-ob-otstavke-prezidenta/