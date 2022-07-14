СМИ: Ирландия столкнулась с нехваткой мест для украинских беженцев

Иллюстративное фото: gettyimages

Власти Ирландии намерены обсудить "острую нехватку" жилья для прибывающих беженцев из Украины, так как центр в Ситиуэсте в западном Дублине уже полностью заполнен, передает The Irish Times.

Департамент по делам детей сообщил, что им пришлось приостановить прием украинских беженцев, потому что в Ситиуэсте в западном Дублине закончились места, и у них нет плана на случай непредвиденных обстоятельств. Данная проблема может привести к тому, что люди, которые прибудут в страну в течение последующих 48 часов, могут застрять в аэропорту без денег.

Отмечается, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин планирует провести встречу с правительством для обсуждения сложившейся ситуации.

С начала войны в Украине в Ирландию прибыло более 40 тыс. украинских беженцев.

Ранее Шотландия временно прекратила принимать украинских беженцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978398-smi-irlandiya-stolknulas-s-nehvatkoy-mest-dlya-ukrainskih-bezhentsev/