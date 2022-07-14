Во второй тур выборов нового премьера Великобритании прошли шесть кандидатов

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов. Им удалось набрать более 30 голосов депутатов-консерваторов, передает Sky News.

Самой большой поддержкой однопартийцев заручился экс-министр финансов Риши Сунак, набрав 88 голосов. На ним следует младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт, ее кандидатуру поддержали 67 консерваторов. Министр иностранных дел Лиз Трасс собрала 50 голосов.

Во второй тур голосования также прошли бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40), председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат (37), генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен (32).

Следующий этап выборов пройдет в четверг, 14 июля.

Ранее сообщалось, что имя нового премьера Великобритании станет известно 5 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978354-vo-vtoroy-tur-vyborov-novogo-premera-velikobritanii-proshli-shest-kandidatov/