Италия оказалась лидером в снижении энергозависимости от России среди стран Европы

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Италия сделала больше для снижения энергетической зависимости от России, чем любая другая европейская страна с начала военных действий в Украине, передает Bloomberg.

Итальянское правительство сократило потребление нефти из России до 25 процентов по сравнению с 40 процентами с начала 2022 года. В то время как этот же показатель в Германии почти не изменился и составляет 35 процентов.

Таким образом, Италия среди всех стран Европы сделала больше для снижения зависимости от поставок российских энергоресурсов.

Тем временем поставки российского газа в Германию через "Северный поток" приостановили до 21 июля.

Также стало известно, что Канада согласилась сделать исключение из санкций и передать российской стороне турбину для прокачки газа в Германию. Зеленский назвал данное решение неприемлемым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978260-italiya-okazalas-liderom-v-snizhenii-energozavisimosti-ot-rossii-sredi-stran-evropy/