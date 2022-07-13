Премьер Шри-Ланки ввел на острове режим ЧС

Ранил Викремесингхе. Фото: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg

Премьер-министр Шри-Ланки ввел режим чрезвычайной ситуации по всему острову, передает ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

Премьер Ранил Викремесингхе на данный момент временно исполняет обязанности главы государства. Помимо режима ЧС, он ввел комендантский час в Западной провинции Шри-Ланки.

Также Викремесингхе поручил арестовывать тех, кто нарушает порядок, и изымать их транспортные средства.

Заявление было сделано сразу после того, как протестующие в очередной раз попытались окружить офис премьер-министра в Коломбо. В отношении демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Ранее СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке и покинул страну на фоне беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978249-premer-shri-lanki-vvel-na-ostrove-rezhim-chs/