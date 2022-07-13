ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне

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Всемирная организация здравоохранения объявит, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", обновив свое руководство по учету гендерной проблематики, об этом говорится на организации.

На сайте ВОЗ уточняется, что первое издание руководства было опубликовано в 2011 году, поэтому ему необходимо обновление "в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития".

Отмечается, что в руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также будет выделена и расширена концепция интерсекциональности. Кроме того, ВОЗ намерена "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру, объявив, что пол не ограничивается мужским или женским".

Ранее стало известно, что сын миллиардера Илона Маска сменил пол и имя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978237-voz-sobiraetsya-priznat-tretiy-pol-na-ofitsialnom-urovne/