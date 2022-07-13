Литва за сутки не пропустила 34 российских грузовика, направлявшихся в Калининград

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Литва отказалась пропускать 34 российских грузовика с товарами, которые направлялись в Калининградскую область, передает "Европейская Правда" со ссылкой на BNS.

Представитель Таможенного департамента Литвы Лина Лауринайтете-Григене рассказала, что часть российских грузовиков пытались попасть в Калининград через Беларусь. Другая часть намеревалась въехать на территорию Литвы из Калининграда. Всем было отказано в пропуске.

Эти грузовики перевозили смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки и другие товары, которые недавно Литва запретила перевозить.

Ранее Литва расширила список товаров, которые запрещается провозить в Калининград через территорию стран ЕС.

Тем временем СМИ сообщили, что ЕС собирается исключить из санкций против России запрет на транзит грузов в Калининградскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978187-litva-za-sutki-ne-propustila-34-rossiyskih-gruzovika-napravlyavshihsya-v-kaliningrad/