Европейское космическое агентство прекратило сотрудничать с Россией в исследовании Марса

Марс. Фото: pixabay.com

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил в Twitter, что они прекратят сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars-2022.

По словам Ашбахера, Совет ЕКА пришел к выводу, что обстоятельства, которые привели к остановке сотрудничества с российской стороной в проекте ExoMars Rover and Surface Platform, продолжают действовать.

"В связи с этим Совет поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover and Surface Platform. Новая информация о дальнейших действиях с другими партнерами будет представлена на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут сообщены дополнительно", - написал Ашбахер.

Напомним, в начале мая стало известно, что Роскосмос может выйти из проекта МКС в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978166-evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-prekratilo-sotrudnichat-s-rossiey-v-issledovanii-marsa/