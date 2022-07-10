Девять человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Иллюстративное фото: Frizi/Getty Images

В провинции Нуристан на востоке Афганистана девять человек погибли из-за наводнений. Еще девять пострадали в результате разгула стихии, сообщили местные власти.

В заявлении управления информации и культуры провинции говорится о последствиях наводнений в районе Кордар в округе Вама, передает РИА Новости. 9 человек погибли, столько же человек пострадали.

Также власти сообщили, что наводнения уничтожили сотни акров сельскохозяйственных земель и один из мостов в регионе.

Напомним, что меньше месяца назад в Афганистане произошло мощное землетрясение. В провинциях Пактика и Хост, по официальным данным, погибло около тысячи человек. Заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Рамиз Алекперов заявил, что в регионе разрушено не менее двух тысяч домов, где в среднем в каждом доме проживает 7-8 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977767-devyat-chelovek-pogibli-iz-za-navodneniy-v-afganistane/