Бразилия не станет поддерживать идею стран G7 об ограничении цен на нефть из России

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В министерстве иностранных дел Бразилии заявили, что они не собираются поддерживать предложение стран G7 об ограничении цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

"Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям", – сообщило ведомство агентству.

Ранее страны G7 договорились установить максимальный предел цен на нефть из России. На саммите лидеров "Большой семерки" также обсуждали вариант запрета всех услуг по транспортировке российской нефти, если цена ее окажется выше установленного предела. При этом предел стоимости будет установлен после "консультаций с международными партнерами" G7.

Также сообщалось, что США и их союзники обсуждали ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977549-braziliya-ne-stanet-podderzhivat-ideyu-stran-g7-ob-ogranichenii-tsen-na-neft-iz-rossii/