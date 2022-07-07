СМИ: Джонсон сделает "важное заявление" в ближайшее время

Борис Джонсон. Кадр из видео: YouTube/10 Downing Street

Министр канцелярии Кабинета министров Великобритании Майкл Эллис сообщил, что в ближайшее время Борисом Джонсоном будет сделано "важное заявление", передает Sky News.

"Как известно палате представителей, широко сообщается, что премьер-министр собирается сделать важное заявление в ближайшее время", - сказал Эллис.

Однако он подчеркнул, что не знает, о чем будет заявление действующего премьер-министра Британии, и что обо всем все узнают "в ближайшее время".

"Тем временем работа правительства продолжается", - сказал Эллис, добавив, что министры на ключевых позициях останутся занимать свои места.

Также сообщается, что заявление Джонсон сделает примерно в полдень по времени Лондона (17:00 по времени Нур-Султана).

"По словам нашего политического редактора Бет Ригби, ожидается, что Борис Джонсон сделает свое заявление в полдень", - гласит сообщение Sky News.

Ранее СМИ сообщили, что премьер Британии Борис Джонсон подаст в отставку. Но при этом он пожелал остаться на посту до осени, пока не будет избран его преемник. Британские министры разделились во мнениях по этому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977370-smi-dzhonson-sdelaet-vazhnoe-zayavlenie-v-blizhayshee-vremya/