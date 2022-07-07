Россия не отменила требование ПЦР-теста при въезде для иностранцев

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Министерство иностранных дел России сообщило, что после отмены антиковидных ограничений иностранцам для въезда в страну все еще требуется отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости.

С 15 июля порядок въезда граждан из других стран на территорию России станет практически таким же, как и до пандемии коронавируса. То есть иностранцам по-прежнему нужно иметь при себе удостоверяющие личность документы и российскую визу.

Кроме того, сохраняется требование наличия отрицательного ПЦР-теста.

Также снимаются ограничения на выезд россиян за пределы России "через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".

Ранее стало известно, что Россия снимает все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы страны с 15 июля. Эти ограничения были введены в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977295-rossiya-ne-otmenila-trebovanie-ptsr-testa-pri-vezde-dlya-inostrantsev/