Закон о защите пользователей от дезинформации в Интернете захотели принять в Великобритании

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Правительство Великобритании ввело поправки в законопроект, который обязывает соцсети, сервисы потокового видео и поисковые системы защищать пользователей от распространения дезинформации, передает The Guardian.

Законопроект о безопасности в Интернете направлен на защиту жителей Британии от дезинформации в Сети, которая распространяется другим государством.

Данный законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом Британии на следующей неделе. И, как ожидается, вступит в силу уже к концу года.

"Мы усиливаем наши новые меры по защите безопасности в Интернете, чтобы убедиться, что компании социальных сетей выявляют и искореняют дезинформацию, поддерживаемую [другим] государством", - сказала министр культуры Великобритании Надин Доррис.

Напомним, в феврале в Великобритании заявили о создании первого со времен холодной войны центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976966-zakon-o-zaschite-polzovateley-ot-dezinformatsii-v-internete-zahoteli-prinyat-v-velikobritanii/