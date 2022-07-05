Евросоюз отреагировал на протесты в Каракалпакстане

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В ЕС отреагировали на протесты в Каракалпакстане и призвали власти Узбекистана "к открытому и независимому расследованию насильственных событий в Каракалпакстане". Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних связей.

"Мы глубоко сожалеем о пострадавших и гибели людей и продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы признаем шаги, предпринятые президентом Мирзиеевым, по быстрому реагированию на обеспокоенность общественности по поводу предложенных конституционных поправок", – говорится в заявлении.

Евросоюз призвал все стороны конфликта проявлять сдержанность. В ЕС также выразили готовность помочь Узбекистану провести реформы на основе международных норм.

1 июля в столице Каракалпакстана прошли протесты против внесения поправок в конституцию Узбекистана, которые касаются изменения статуса суверенитета Каракалпакстана. Из-за беспорядков в стране был введен режим ЧП. Во время протестов погибли 18 человек, 243 получили ранения. 4 июля парламент Узбекистана проголосовал за сохранение статуса суверенитета Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976965-evrosoyuz-otreagiroval-na-protesty-v-karakalpakstane/