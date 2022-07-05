Зеленский образовал 14 военных администраций в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: John Thys/Contributor/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса образовываются военные администрации, передает РБК со ссылкой на сайт Зеленского.

Всего будут 14 военных администраций в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся под контролем украинских сил.

Это Бахмутская, Великоновоселковская, Звановская, Комарская, Краматорская, Кураховская, Лиманская, Николаевская, Святогорская, Северская, Соледарская, Часовоярская, Черкасская и Шаховская администрации.

Другая часть Донецкой области находится под контролем российских сил.

Напомним, с начала июля украинское правительство ввело визовый режим для граждан России. Прежнее безвизовое соглашение было отменено.

Тем временем Украина и Молдова после получения статуса кандидатов на вступление в Евросоюз подписали договор о либерализации грузоперевозок со странами блока, известный как "транспортный безвиз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976956-zelenskiy-obrazoval-14-voennyh-administratsiy-v-donbasse/