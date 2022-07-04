Песков прокомментировал события в Каракалпакстане

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события, происходящие в Каракалпакстане, являются внутренним делом Узбекистана, передает РИА Новости.

"Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы", – сказал представитель Кремля.

В Каракалпакстане 1 июля прошли митинги против внесения поправок в конституцию Узбекистана, согласно которым, республика может лишиться своего суверенитета и возможности выйти из состава Узбекстана. В стране введен режим ЧП. Во время беспорядков погибли 18 человек, еще 243 получили различные травмы. Позже парламент Узбекистана проголосовал за сохранение статуса суверенитета Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976882-peskov-prokommentiroval-sobytiya-v-karakalpakstane/