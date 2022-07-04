Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение госграницы

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что с 15 июля снимаются все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы страны, передает ТАСС.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19.

С 14 июня в России благодаря улучшению эпидситуации были сняты ограничения на въезд граждан из других стран через морские и воздушные пункты пропуска. Но при этом все еще действовали несколько ограничений, касающихся въезда наземных видов транспорта.

Напомним, с 11 апреля в Казахстане были сняты ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией. Решение было принято межведомственной комиссией еще 6 апреля текущего года. Также снятие ограничений коснулось пересечения госграницы Казахстана авиасообщением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976854-rossiya-s-15-iyulya-snimet-kovidnye-ogranicheniya-na-peresechenie-gosgranitsy/