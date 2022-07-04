Бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане осудили за госизмену

Марат Токтоучиков. Фото: 24.kg

Приговор экс-главе Ассоциации Казахстана в Кыргызстане Марату Токтоучикову, которого обвиняли в государственной измене, вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Токтоучиков признан виновным по статье 307 ("Госизмена") УК КР, пишет 24 kg. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что одним из задержанных по данному делу являлся политолог Марат Казакпаев. Уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с его смертью, которая наступила 10 июня текущего года. По информации издания, Казакпаев скончался вследствие инсульта.

Напомним, что в апреле 2021 года бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова задержали по делу о госизмене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976850-byvshego-glavu-kazahskoy-diaspory-v-kyrgyzstane-osudili-za-gosizmenu/