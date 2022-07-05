Популярность фейерверков восстанавливается в США после пандемии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские пиротехнические компании заявили, что возвращаются к допандемическому уровню продаж своих товаров. Даже, несмотря на то, что многие штаты отменили празднование Дня независимости США из-за проблем с цепочками поставок и засухи, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Grucci, которая более ста лет производит фейерверки и прочее пиротехническое оборудование, в 2020 году столкнулась с самым низким спросом со времен Великой депрессии. В первый год пандемии компания организовала всего лишь дюжину шоу в честь 4 июля (День независимости США). Для того, чтобы справиться с кризом, семейная компания была вынуждена переориентироваться на производство имитаторов ручных гранат, которые Министерство обороны использует для обучения солдат.

Однако, по словам Фила Груччи, исполнительного директора компании, в 2022 году спрос на пиротехнику вернулся к допандемическому уровню. Компания Grucci планирует провести около 70 пиротехнических представлений в честь Дня независимости, которые пройдут по всей стране: от Хакенсака, штат Нью-Джерси, до Гавайев. В 2021 году компания провела около 35 представлений.

Компания Pyro Spectaculars, которая организовывает большую часть пиротехнических представлений в Нью-Йорке, в 2020 году столкнулась со спадом спроса на 90%. В этом году компания планирует провести 400 представлений в честь главного летнего праздника Штатов.

"Мы благодарны и признательны за то, что пережили самые трудные времена в истории нашей семьи", — сказал Джим Соуза, руководитель компании в четвертом поколении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976823-populyarnost-feyerverkov-vosstanavlivaetsya-v-ssha-posle-pandemii/