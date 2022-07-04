Премьер Швеции отказалась сообщать, будут ли они депортировать курдов по требованию Турции

Магдалена Андерссон. Фото: FREDRIK PERSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции отказалась сообщать, будет ли ее правительство депортировать в Турцию представителей курдской диаспоры, разыскиваемых Анкарой, передает DW.

В Швеции проживает 100-тысячная курдская диаспора, которую преследует правительство Турции. Последние обвиняют их в экстремизме.

Когда Швеция наряду с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО, Турция, как один из членов альянса, воспротивилась этому. В Анкаре предъявили свои условия, а также обвинили шведское правительство в сокрытии представителей курдской диаспоры, когда-то бежавшей из Турции.

Но на минувшем саммите НАТО все три страны подписали трехсторонний меморандум, который открывает финской и шведской стороне возможность вступить в альянс.

При этом премьер Швеции Магдалена Андерссон отказалась отвечать на вопрос, согласились ли они депортировать представителей курдской национальности в Турцию. Она отметила, что данное решение будет приниматься независимыми судами. Но одновременно с этим Швеция продолжит соблюдать национальные и международные законы.

Никаких обещаний со стороны Швеции дано не было. Но президент Турции Эрдоган сообщил, что шведское правительство пообещало депортировать "73 террориста".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976822-premer-shvetsii-otkazalas-soobschat-budut-li-oni-deportirovat-kurdov-po-trebovaniyu-turtsii/