Митинг с требованием отставки правительства прошел в Грузии

Митинг в Тбилиси. Фото: Almaz Memmedov/Anadolu Agency via Getty Images

В столице Грузии представители оппозиционных партий и неправительственных организаций провели митинг с требованием отправить правительство в отставку, передает Sputnik Грузия.

Акция протеста "Домой в Европу" прошла в воскресенье, 3 июля, в Тбилиси. Митингующие собрались перед зданием парламента с требованием отставки действующего правительства. Демонстранты считают, что новое правительство сможет провести необходимые реформы, которые позволят стране получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"Мы останемся и не разойдемся до тех пор, пока Грузия не получит статус страны-кандидата... Мы противопоставим правительству демократический протест", – сказал один из участников протеста Лаша Бугадзе.

Он отметил, что протестующие не доверяют "Грузинской мечте", правящей политической партии. По его словам, в ближайшие полгода "Грузинская мечта" не выполнит условия, которые предъявили стране в ЕС.

Напомним, в июне ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове и отказала Грузии, посоветовав пока выполнить необходимые условия. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал данный отказ несправедливым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976809-miting-s-trebovaniem-otstavki-pravitelstva-proshel-v-gruzii/