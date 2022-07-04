Байден не ответил на вопрос журналиста о гибели 50 мигрантов в Техасе

Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski/Contributor/Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на минувшей пресс-конференции не ответил на вопрос одного из журналистов касательно 50 погибших мигрантов в Техасе, передает РИА Новости.

Пресс-конференция американского лидера проходила совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Когда Байден сказал заключительную речь и они вместе с Санчесом собирались уходить, один из присутствовавших на мероприятии журналистов решил задать вопрос о погибших мигрантах.

"Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?" - сказал журналист.

Но его вопрос остался без ответа.

Однако неизвестно, проигнорировал ли Байден вопрос намеренно или не услышал самого вопроса. Произошедшее на пресс-конференции можно посмотреть с 12-й минуты.

Напомним, в конце июня в техасском городе Сан-Антонио в грузовике были обнаружены десятки тел погибших мигрантов. Предположительно, они скончались из-за жары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976808-bayden-ne-otvetil-na-vopros-zhurnalista-o-gibeli-50-migrantov-v-tehase/