Илон Маск с сыновьями встретился с папой Римским (фото)

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вместе со своими сыновьями встретился с главой Римской католической церкви Франциском. Снимок со встречи бизнесмен опубликовал в своем Twitter.

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter сообщил, что встретился с папой Римским Франциском. Судя по снимку, опубликованному Маском, их встреча прошла 1 июля, на ней также присутствовали четверо из пяти взрослых сыновей миллиардера.

"Для меня было большой честью встретиться вчера с папой Франциском", - написал Маск, опубликовав фото, на которой он стоит рядом с понтификом в окружении своих взрослых детей.

Однако на снимке отсутствует старший сын предпринимателя - 18-летний Ксавьер Маск. В апреле этого года молодой человек подал заявление в суд, потребовав сменить ему имя, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности. Кроме того, он заявил, что не хочет жить с биологическим отцом и "быть связанным с ним каким-либо образом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976733-ilon-mask-s-synovyami-vstretilsya-s-papoy-rimskim-foto/