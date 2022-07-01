Названы сроки вступления Финляндии в НАТО

Флаг Финляндии. Фото: Alfie/Getty Images

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, когда ожидается вступление страны в состав Североатлантического альянса, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

"Мы надеемся подписать протокол о присоединении в Брюсселе во вторник, но процесс его ратификации в 30 национальных парламентах займет больше времени. Мы видели скорость Сената Конгресса США, который уже начал процесс", - сказал Хаависто.

Он добавил, что многие государства также не будут медлить с ратификацией, следуя примеру Штатов. Но одновременно с этим глава финского МИД напомнил, что есть страны, парламенты которых уходят на перерыв летом и возвращаются к работе только к осени.

Соответственно, предполагается, что процесс ратификации завершится к осени. И вступление Финляндии в НАТО произойдет не раньше этого времени.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО наряду со Швецией 18 мая. Поначалу этому воспротивились в Турции. Но недавно стороны пришли к соглашению и подписали на саммите НАТО трехсторонний меморандум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976590-nazvany-sroki-vstupleniya-finlyandii-v-nato/