Бывший сотрудник Apple признался в многолетней инсайдерской торговле

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Бывший сотрудник Apple признался в том, что много лет занимался инсайдерской торговлей. Джин Левофф руководил правовым отделом компании и использовал доступ к конфиденциальной информации для собственного обогащения, передает Bloomberg.

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Юрист Джин Левофф, бывший директор Apple по корпоративному праву, признал себя виновным по шести пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в период с 2011 по 2016 годы. 48-летний Левофф был сопредседателем комитета компании по конфиденциальной информации. Это позволяло ему знакомиться с отчетами о доходах и прибыли Apple до того, как они отправлялись в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

По данным правительства, он использовал эту информацию, чтобы получить прибыль в размере 227 тысяч долларов и избежать убытков в размере 377 тысяч долларов.

"Джин Левофф предал доверие одной из крупнейших мировых технологических компаний ради собственной финансовой выгоды", — говорится в заявлении прокурора США из штата Нью-Джерси Викаса Ханны.

Оглашение приговора назначено на 10 ноября 2022 года. Каждое из обвинений, предъявляемое Левоффу, предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976560-byvshiy-sotrudnik-apple-priznalsya-v-mnogoletney-insayderskoy-torgovle/