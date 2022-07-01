Северная Корея заявила, что коронавирус занесло ветром из Южной Кореи

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Государственные СМИ КНДР заявили, что коронавирусная инфекция попала на территорию Северной Кореи через "неопознанные предметы" из Южной Кореи, передает Би-би-си.

Власти Северной Кореи призвали своих граждан быть бдительными и не дотрагиваться до объектов, которые были занесены ветром через границу с Южной Кореей, так как на них могут оставаться частицы вируса.

Также северокорейские СМИ утверждают, что на ранней стадии вспышки два человека заразились COVID-19 после контакта с "неопознанными предметами" на границе с Южной Кореей.

В Южной Корее утверждают, что эти заявления не имеют смысла. И что вирус не может быть перемещен таким образом.

Что касается "неопознанных предметов", южнокорейские активисты уже долгое время занимаются запуском воздушных шаров через границу. К ним они крепят листовки или гуманитарную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976543-severnaya-koreya-zayavila-chto-koronavirus-zaneslo-vetrom-iz-yuzhnoy-korei/