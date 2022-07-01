США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов

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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что они предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 800 млн долларов, передает The Hill.

В частности, в новый пакет военной помощи войдут контрбатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, включая боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Официальное объявление о новом транше военной помощи будет сделано позже.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство США выделило им грантовую помощь в размере 1,3 млрд долларов. Средства были получены украинской стороной в рамках пакета финансирования госбюджета в 7,5 млрд долларов.

Также мы писали, что британское правительство пообещало выделить Украине помощь на один миллиард фунтов стерлингов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976517-ssha-predostavyat-ukraine-dopolnitelnuyu-voennuyu-pomosch-na-800-mln-dollarov/