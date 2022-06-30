Умер гендиректор корпорации Xerox

Джон Висентин. Кадр из видео: YouTube/Xerox

В возрасте 59 лет из-за осложнений, вызванных недугом, скончался генеральный директор корпорации Xerox Holdings Джон Висентин. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

"Почитаемый лидер корпорации Xerox Holdings, вице-председатель и главный исполнительный директор Джон Висентин, скоропостижно скончался вчера из-за осложнений после продолжительной болезни", - сказано в сообщении.

Висентин начал работу в Xerox в мае 2018 года.

Его полномочия временно перешли президенту и главному операционному директору Xerox Стиву Бандровчаку.

Американская корпорация Xerox была основана в 1906 году в Рочестере, штат Нью-Йорк. Является одним из мировых лидеров в области технологий офисной и производственной печати.

Штаб-квартира Xerox Holdings расположена в штате Коннектикут. Но большинство сотрудников работают в Рочестере, где корпорация была основана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976408-umer-gendirektor-korporatsii-xerox/