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Великобританию назвали мировым лидером по распространению интернет-мошенничества. Согласно данным, опубликованным UK Finance, в 2021 году преступники смогли украсть у британцев рекордную сумму в 1,3 млрд фунтов стерлингов, передает Financial Times.

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Журналист Financial Times Клэр Баррет говорит, что в наши дни есть не так много вещей, в которых Великобритания является бесспорным мировым лидером. Однако одной из них можно назвать быстрорастущий сектор финтех-экономики, а также интернет-мошенничество как последствие развития этого сектора. Согласно данным, опубликованным на этой неделе UK Finance, в 2021 году преступники смогли обмануть клиентов британских банков на рекордную сумму (1,3 млрд фунтов стерлингов).

В организации заявили, что Великобритания переживает "эпидемию мошенничества" и только совместные действия финансовых организаций, интернет-гигантов и телекоммуникационных компаний могут помочь властям остановить массовый обман граждан мошенниками. В прошлом году жертвами мошенников стали более 40 млн взрослых британцев (три четверти населения страны). В 2020–2021 годах на мошенничество приходилось 39% всех преступлений

Журналисты отмечают, что причин, по которым мошенникам так легко разворачивать свою деятельность именно в Великобритании, целых три: англоговорящее население, широкое распространение онлайн-банкинга и собственные системы быстрых платежей. Вкупе это дает злоумышленникам возможность для активных действий.

В 2021 году на количество случаев, когда мошенник убеждал жертву переводить деньги на так называемые "безопасные счета", выросло на 51%. UK Finance считает, что решением проблемы также может стать принятие законопроекта об экономических преступлениях, согласно которому банки могут остановить систему быстрых платежей, если зафиксируют подозрительную активность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976361-velikobritaniyu-nazvali-mirovym-liderom-po-rasprostraneniyu-internet-moshennichestva/