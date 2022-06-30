Президент Эквадора вновь установил режим ЧП в нескольких регионах страны из-за протестов

Протесты в Эквадоре. Фото: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения в четырех провинциях страны из-за протестов, передает "Газета.ru" со ссылкой на El Universo.

Режим ЧП введен на месяц в Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна.

"Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями", – говорится в документе.

Глава Эквадора также разрешил задействовать военных и полицию для разблокировки работы топливного сектора регионов, которая была заблокирована из-за демонстраций.

Отмечается, что протесты также поставили под угрозу обеспечение провинций необходимыми лекарствами, продуктами и товарами для хозяйственной деятельности.

В Эквадоре протесты начались в середине июня из-за роста цен на топливо и увеличения уровня преступности. Президент Эквадора Гильермо Лассо выполнил одно из требований демонстрантов и снизил стоимость бензина и дизельного топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976359-prezident-ekvadora-vnov-ustanovil-rezhim-chp-v-neskolkih-regionah-strany-iz-za-protestov/