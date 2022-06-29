"То, чего не хотел Путин". НАТО считает Россию самой большой угрозой безопасности, США увеличивают контингент в Европе

Саммит НАТО в Мадриде. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Участники мадридского саммита НАТО приняли новую стратегическую концепцию безопасности альянса, в которой назвали Россию основной угрозой. Страны НАТО также заявили, что агрессия Кремля против Украины разрушила международный мир и стабильность, а также выразили намерение значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования. Одновременно президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.

Во время мадридского саммита НАТО поменяло официальное отношение к России, которая с 2010 года считалась "стратегическим партнером" альянса. В принятой в среду на саммите декларации говорится: "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

В документе вторжение России в Украину названо "вопиющим нарушением международного права". Альянс также обвинил Москву в том, что она "намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру". Западные страны считают, что Россия виновна в блокаде украинских портов, из-за которой Киев не может отправлять на мировые рынки свое продовольствие.

В одобренной по итогам саммита концепции содержатся обещания и дальше предоставлять военную и финансовую помощь Украине, названной в тексте "близким партнером" НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок будет поддерживать Украину так долго, как будет нужно, и в долгосрочной перспективе обеспечит переход ВСУ с советского на натовское оружие.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса.

В декларации ничего не сказано о том, что в будущем Украина может стать членом альянса, однако НАТО обещает "развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной с целью поддержки нашей общей цели – евроатлантического мира, стабильности и безопасности".

"Мы подтверждаем решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", – сказано при этом в документе.

На знаменитом Бухарестском саммите НАТО члены альянса в числе прочего заявили: "Мы пришли к соглашению о том, что [Украина и Грузия] станут членами НАТО". Вместе с тем, эти две страны не были присоединены к Плану действий по подготовке к членству, который открывает явную временную перспективу вступления в альянс.

США расширяют военное присутствие в Европе

Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек). Об этом, хотя и без конкретных цифр, также говорится в принятой декларации.

"Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. –"Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе".

Ту же мысль повторил Столтенберг. "Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии".

По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:

На базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца.

В Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США.

В Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала.

В странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы.

В Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника).

В 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976279-to-chego-ne-hotel-putin-nato-schitaet-rossiyu-samoy-bolshoy-ugrozoy-bezopasnosti-ssha-uvelichivayut-kontingent-v-evrope/