США внесли в черный список пять китайских компаний за нарушение санкций против России

Вашингтон. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство США внесло в черный список по экспорту пять компаний из Китая, которые якобы оказывали поддержку российской стороне, нарушая санкции, передает Financial Times.

Теперь китайским компаниям Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic, World Jetta Logistics нельзя импортировать товары американских компаний.

Сообщается, что внесенные в черный список компании оказывали военную поддержку российской стороне до и после начала войны в Украине.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан неоднократно предупреждал Китай, что Штаты предпримут решительные меры, если сторона КНР будет оказывать России подобную помощь.

Это в первый раз, когда администрация Байдена предприняла подобные меры в отношении китайских компаний за помощь российской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976226-ssha-vnesli-v-chernyy-spisok-pyat-kitayskih-kompaniy-za-narushenie-sanktsiy-protiv-rossii/