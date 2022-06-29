Названа страна, в которой пройдет следующий саммит НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Riccardo Savi/Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита НАТО в испанском Мадриде заявил, что следующий саммит альянса состоится в Вильнюсе, передает "Европейская Правда".

"В следующем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе", - сказал Науседа.

Как рассказал Науседа, решение уже согласовано между странами-членами альянса. Но будет официально обнародовано позже.

Следующий саммит Североатлантического альянса будет проведен уже в 2023 году, а не раз в два года, как было ранее. Такое решение было принято из-за ситуации в сфере безопасности.

Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня в столице Испании Мадриде.

Литва стала частью альянса в 2004 году наряду с Латвией, Румынией, Словакией, Словенией, Эстонией и Болгарией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976206-nazvana-strana-v-kotoroy-proydet-sleduyuschiy-sammit-nato/