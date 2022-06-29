США выделят Шри-Ланке 20 млн долларов в виде помощи

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил на своей странице в Twitter, что США направят их стране 20 млн долларов в виде помощи для борьбы с последствиями экономического кризиса.

"Я благодарю президента США Джо Байдена за обещание выделить дополнительные 20 млн долларов на оказание помощи Шри-Ланке для обеспечения продуктами питания более 800 тыс. детей и 27 тыс. беременных женщин и кормящих матерей в течение следующих 15 месяцев", – говорится в его публикации.

С конца марта этого года в Шри-Ланке проходят протесты, так как страна переживает валютный кризис. Жители недовольны частыми отключениями электроэнергии, дефицитом топлива, продуктов первой необходимости и лекарств. Кабинет министров ушел в отставку после того, как в стране начались массовые демонстрации. Затем министерство финансов Шри-Ланки объявило дефолт и временную приостановку выплат по ряду внешних долгов.

Накануне власти Шри-Ланки на фоне дефицита топлива запретили продавать его частным лицам до 10 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976181-ssha-vydelyat-shri-lanke-20-mln-dollarov-v-vide-pomoschi/