Индия столкнулась с острой нехваткой учителей

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Индия столкнулась с острой нехваткой педагогов. В стране насчитывается 120 тысяч школ, в которых работает лишь один учитель. Девять из десяти таких школ находятся в сельской местности. По словам специалистов, для того, чтобы решить этот вопрос, стране необходимо принять меры на государственном уровне, передает Quartz.

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В течение последних двух лет индийские стартапы в области образовательных технологий трудились над тем, чтобы школьники могли обучаться по основной программе в удаленном формате. Однако сейчас, когда ученики массово возвращаются в классы, система образования сталкивается с новой проблемой — нехваткой учителей.

На протяжении последних двух десятилетий Индия открыла множество школ, но не обучила достаточное количество учителей. Согласно отчету ЮНЕСКО за 2021 год, в стране насчитывается около 120 тысяч школ, в которых работает лишь один учитель. Девять из десяти этих школ расположены в сельской местности. В организации уточняют, что стране необходимо 1,2 млн учителей, чтобы восполнить существующий дефицит.

Один из способов, который предложен правительству — это позволить университетским профессорам войти в штат учителей страны. Эксперты считают, что на данном этапе этот шаг может помочь Индии справиться с проблемой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976177-indiya-stolknulas-s-ostroy-nehvatkoy-uchiteley/